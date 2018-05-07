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    Чемпион мира по мотокроссу получил множество переломов в Черновцах

    (обновлено: )10501
    По данным СМИ, авария произошла во время чемпионата мира по мотокроссу в Черновцах. Этьена Бакса с многочисленными переломами госпитализировали. Его напарник - Каспар Ступелис - отделался царапинами.
    Действующий чемпион мира по мотокроссу, спортсмен из Нидерландов Этьен Бакс травмировался в Черновцах
    ТСН

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Действующий чемпион мира по мотокроссу, спортсмен из Нидерландов Этьен Бакс получил серьезные травмы во время чемпионата мира по мотокроссу в Черновцах, он госпитализирован.

    В Киеве на ходу сгорел мотоцикл. Видео
    Kyiv Operativ/Youtube
    В Киеве на ходу сгорел мотоцикл: кадры с места ЧП

    Во время старта мотоциклов с колясками его экипаж занесло, в результате чего транспорт перевернулся. Водителя частично придавило, после чего по нему проехали несколько мотоциклов. 

    "Бакса с многочисленными переломами госпитализировали. Его напарник — литовец Каспар Ступелис — отделался царапинами. В соревнованиях приняли участие около сотни спортсменов со всего мира. Экипаж, попавший в аварию, был фаворитом гонки", — сообщает "ТСН. Ранок".

    В настоящее время чемпион находится черновицкой больнице скорой помощи. У него перелом левого плеча и кости. 

    Ранее на проспекте Победы в Киеве произошла авария: в результате столкновения с грузовиком погиб байкер.

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