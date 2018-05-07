Чемпион мира по мотокроссу получил множество переломов в Черновцах

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Действующий чемпион мира по мотокроссу, спортсмен из Нидерландов Этьен Бакс получил серьезные травмы во время чемпионата мира по мотокроссу в Черновцах, он госпитализирован.

Во время старта мотоциклов с колясками его экипаж занесло, в результате чего транспорт перевернулся. Водителя частично придавило, после чего по нему проехали несколько мотоциклов.

"Бакса с многочисленными переломами госпитализировали. Его напарник — литовец Каспар Ступелис — отделался царапинами. В соревнованиях приняли участие около сотни спортсменов со всего мира. Экипаж, попавший в аварию, был фаворитом гонки", — сообщает "ТСН. Ранок".

В настоящее время чемпион находится черновицкой больнице скорой помощи. У него перелом левого плеча и кости.

Ранее на проспекте Победы в Киеве произошла авария: в результате столкновения с грузовиком погиб байкер.