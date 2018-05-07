Украинские школьники победили на боксерском турнире в Марокко

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Мужская сборная Украины по боксу среди школьников под руководством старшего тренера Олега Кудинова завоевала первое общекомандное место на турнире Всемирной Гимназиады в Марокко, украинцы получили четыре золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей, сообщает пресс-служба Федерация бокса Украины.

"В итоговом медальном зачете наша команда опередила команды России и Марокко, которые заняли второе и третье места соответственно", — сказано в сообщении.

Пресс-служба ФБУ отмечает, что каждый из представителей украинской команды возвращается домой как минимум с бронзовой наградой.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.