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    Украинские школьники победили на боксерском турнире в Марокко

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    В итоговом медальном зачете мужская сборная Украины по боксу среди школьников опередила команды России и Марокко, которые заняли второе и третье места соответственно на турнире Всемирной Гимназиады.
    Мужская сборная Украины по боксу среди школьников
    fbu.org.ua

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Мужская сборная Украины по боксу среди школьников под руководством старшего тренера Олега Кудинова завоевала первое общекомандное место на турнире Всемирной Гимназиады в Марокко, украинцы получили четыре золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей, сообщает пресс-служба Федерация бокса Украины.

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    "В итоговом медальном зачете наша команда опередила команды России и Марокко, которые заняли второе и третье места соответственно", — сказано в сообщении.

    Пресс-служба ФБУ отмечает, что каждый из представителей украинской команды возвращается домой как минимум с бронзовой наградой.

    Ранее сообщалось, что украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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