Знаменитый гонщик погиб на скорости 300 километров в час

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Знаменитый французский гонщик Франсуа Жисси погиб при попытке установить мировой рекорд на реактивном велосипеде.
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Сообщается, что Жисси успел разогнаться до 300 километров в час, после чего вылетел с трассы на закрытой взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн.
Издание L'Alsace пишет, что несмотря на попытки медиков спасти Франсуа выжить ему не удалось.
Жисси получил мировую известность в 2014 году, когда побил рекорд скорости на велосипеде в 333 км/час.
Француз сконструировал реактивный велосипед и в 2018 году намеревался преодолеть на нем собственное достижение, разогнавшись до 400 км/час.
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