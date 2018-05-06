наверх
06.05.201811:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Знаменитый гонщик погиб на скорости 300 километров в час

    (обновлено: )50201
    Франсуа Жисси получил мировую известность в 2014 году, когда на реактивном велосипеде собственной сборки побил рекорд скорости в 333 км/час. В 2018 году Жисси планировал разогнаться до 400 км/ч.
    Гонщик Франсуа Жисси на реактивном велосипеде
    Фото Motor.kz

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Знаменитый французский гонщик Франсуа Жисси погиб при попытке установить мировой рекорд на реактивном велосипеде.

    Смотрите также: Разлетелись как кегли: мотоцикл снес группу велосипедистов

    Сообщается, что Жисси успел разогнаться до 300 километров в час, после чего вылетел с трассы на закрытой взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн.

    Фото издания L'Alsace
    Обломки реактивного велосипеда, на котором разбился гонщик Франсуа Жисси

    Издание L'Alsace пишет, что несмотря на попытки медиков спасти Франсуа выжить ему не удалось.

    Жисси получил мировую известность в 2014 году, когда побил рекорд скорости на велосипеде в 333 км/час.

    Француз сконструировал реактивный велосипед и в 2018 году намеревался преодолеть на нем собственное достижение, разогнавшись до 400 км/час.

    Ранее бельгийский велогонщик Михэаль Голартс получил инфаркт по время велогонки Париж — Рубе. После падения парня оперативно доставили в госпиталь города Лилль, однако спасти его не удалось.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Полиция на месте взрыва гранаты в Киеве
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан