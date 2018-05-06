Знаменитый гонщик погиб на скорости 300 километров в час

Фото Motor.kz

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Знаменитый французский гонщик Франсуа Жисси погиб при попытке установить мировой рекорд на реактивном велосипеде.

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Сообщается, что Жисси успел разогнаться до 300 километров в час, после чего вылетел с трассы на закрытой взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн.

Фото издания L'Alsace Обломки реактивного велосипеда, на котором разбился гонщик Франсуа Жисси

Издание L'Alsace пишет, что несмотря на попытки медиков спасти Франсуа выжить ему не удалось.

Жисси получил мировую известность в 2014 году, когда побил рекорд скорости на велосипеде в 333 км/час.

Француз сконструировал реактивный велосипед и в 2018 году намеревался преодолеть на нем собственное достижение, разогнавшись до 400 км/час.

Ранее бельгийский велогонщик Михэаль Голартс получил инфаркт по время велогонки Париж — Рубе. После падения парня оперативно доставили в госпиталь города Лилль, однако спасти его не удалось.