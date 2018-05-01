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    Экстремальная сила. Одесские богатыри покорили Потемкинскую лестницу

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    Дмитрук покорил 192 ступени с 100-килограммовой штангой. Руда несла 40 кг. Такой подъем спортсмены выполнили впервые. По словам Дмитрука, ранее по Потемкинской лестнице со штангой поднимался только спортсмен из России.
    Артем Дмитрук
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Одесситы Артем Дмитрук и Анастасия Руда покорили Потемкинскую лестницу, взобравшись на нее с экстремальным весом на плечах, передает  УНН.

    Так, Дмитрук покорил 192 ступени с 100-килограммовой штангой. Руда несла 40 кг. Такой подъем спортсмены выполнили впервые.

    По словам Дмитрука, ранее по Потемкинской лестнице со штангой поднимался только спортсмен из России.

    Первой к памятнику Дюку пришла Руда. Она преодолела дистанцию ​​за 2 минуты 20 секунд. Время Дмитрука – 3 минуты. 

    УНИАН
    Анастасия Руда

    По словам спортсменов, они не готовились специально к подъему, поэтому при установлении личного рекорда, их страховали секунданты.

    Как сообщалось ранее, два рекорда трассы были установлены на Киевском полумарафоне: в женском и мужском забегах победители показали лучшее время в истории.

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