Экстремальная сила. Одесские богатыри покорили Потемкинскую лестницу

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Одесситы Артем Дмитрук и Анастасия Руда покорили Потемкинскую лестницу, взобравшись на нее с экстремальным весом на плечах, передает УНН.

Так, Дмитрук покорил 192 ступени с 100-килограммовой штангой. Руда несла 40 кг. Такой подъем спортсмены выполнили впервые.

По словам Дмитрука, ранее по Потемкинской лестнице со штангой поднимался только спортсмен из России.

Первой к памятнику Дюку пришла Руда. Она преодолела дистанцию ​​за 2 минуты 20 секунд. Время Дмитрука – 3 минуты.

УНИАН Анастасия Руда

По словам спортсменов, они не готовились специально к подъему, поэтому при установлении личного рекорда, их страховали секунданты.

Как сообщалось ранее, два рекорда трассы были установлены на Киевском полумарафоне: в женском и мужском забегах победители показали лучшее время в истории.