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    Спорт

    Результаты первых полуфинальных матчей Лиги Европы

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    Лондонский "Арсенал" дома не смог "дожать" мадридский "Атлетико", который уже на 10-ой минуте матча оказался в меньшинстве, а потом и вовсе без тренера. "Марсель" же на своем поле уверено обыграл австрийцев.
    Матч 1/2 финала Лиги Европы Марсель - Зальцбург
    @OM_Officiel

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В четверг, 26 апреля, были сыграны первые матчи 1/2 финала Лиги Европы-2017/18, в которых французский "Марсель" одержал домашнюю победу над австрийским "Зальцбургом", а мадридский "Атлетико" на выезде, играя в меньшинстве, завоевал ничью с "Арсеналом".

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    Встреча, прошедшая на поле стадиона "Велодром" в Марселе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Флориан Товен (15-я минута) и Клинтон Н'Джи (63).

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    Куда менее предсказуемым оказался результат параллельного матча "Арсенал" — "Атлетико". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась вничью — 1:1. Счет в матче на 61-й минуте открыл Александр Ляказетт, гостей от поражения спас Антуан Гризманн (82).

    "Атлетико" играл в меньшинстве с 10-й минуты после удаления Шиме Врсалько, а еще через пару минут главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных главного тренера испанской команды Диего Симеоне.

    @Atleti
    Матч Лиги Европы "Арсенал" - "Атлетико"

    Ответные матчи 1/2 финала ЛЕ пройдут 3 мая.

    Напомним, ранее были сыграны первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.  

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