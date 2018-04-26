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    Спорт

    Уайлдер предложил Джошуа $50 млн за бой

    (обновлено: )48
    Как отмечается, согласно предложенным условиям, прибыль от поединка будет поделена между соперниками поровну, а Джошуа гарантировано получит 50 миллионов долларов.
    Деонтей Уайлдер
    wikipedia

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Непобежденный американский боксер Деонтей Уайлдер направил чемпиону по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBO) Энтони Джошуа контракт на $50 миллионов долларов за бой с ним. По информации источника, речь идет об одном конкретном поединке и не предусматривает возможный реванш.

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    "Энтони, попросите своего промоутера проверить электронную почту. Я отправил вам кое-что интересное. Все деньги есть в наличии. Надеюсь, вы сдержите свое слово", — сказал он в видеообращении.

    Согласно предложенным условиям, прибыль от поединка будет поделена между соперниками поровну, а Джошуа гарантировано получит 50 миллионов долларов. Однако промоутер британца Эдди Хирн  выразил мнение, что этот контракт является PR-ходом со стороны Уайлдера.

    "При всем уважении, понятно, что 50 миллионов у Уайлдера нет. Поэтому хотелось бы знать, откуда эти деньги. Честно говоря, все это также похоже на PR-ход, но в любом случае мы относимся к предложению серьезно", — цитирует Хирна Sky Sport.

    Напомним, Джошуа сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

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