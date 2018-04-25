"Реал" на выезде победил "Баварию" в первом матче полуфинала ЛЧ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Футболисты мадридского "Реала" в гостях одержали победу над мюнхенской "Баварией" в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в среду вечером в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Реала". На гол футболиста "Баварии" Йозуа Киммиха (28-я минута) "Реал" ответил забитыми мячами Марсело (44) и Марко Асенсио (57).

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Из-за травм у "Баварии" матч не смогли доиграть и были заменены Арьен Роббен и Жером Боатенг, у "Реала" – Даниэль Карвахаль.

Ответный матч состоится 1 мая в Мадриде.

Накануне в первом полуфинальном матче ЛЧ английский "Ливерпуль" дома разгромил итальянскую "Рому".