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    Спорт

    "Реал" на выезде победил "Баварию" в первом матче полуфинала ЛЧ

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    Встреча, прошедшая в среду в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Реала". Ответный полуфинальный матч состоится 1 мая в Мадриде.
    Матч Лиги чемпионов Бавария - Реал
    @realmadrid

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Футболисты мадридского "Реала" в гостях одержали победу над мюнхенской "Баварией" в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

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    Встреча, прошедшая в среду вечером в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Реала". На гол футболиста "Баварии" Йозуа Киммиха (28-я минута) "Реал" ответил забитыми мячами Марсело (44) и Марко Асенсио (57).

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    Из-за травм у "Баварии" матч не смогли доиграть и были заменены Арьен Роббен и Жером Боатенг, у "Реала" – Даниэль Карвахаль.

    Ответный матч состоится 1 мая в Мадриде.

    Накануне в первом полуфинальном матче ЛЧ английский "Ливерпуль" дома разгромил итальянскую "Рому". 

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