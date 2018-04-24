Тайсон Фьюри сообщил о возвращении боксерской лицензии

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по нескольким версиям британец Тайсон Фьюри cообщил, что ему возвращена боксерская лицензия.

Фьюри на своей странице в Instagram разместил фотографию лицензии, написав: "Я официально вернулся".

В своем последнем бою в ноябре 2015 года британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA, однако впоследствии стало известно, что две допинг-пробы были положительными, в связи с чем Британский боксерский совет временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования.

В декабре 2017 года было объявлено, что Фьюри достиг мирового соглашения с Британским антидопинговым агентством (UKAD). Срок его дисквалификации истек 12 декабря прошлого года.

Фьюри одержал 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях. Ранее в апреле сообщалось, что следующий бой 29-летнего британца состоится 9 июня в Манчестере, имя его соперника пока не объявлено.