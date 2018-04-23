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    Ребров сообщил подробности своего увольнения из аравийского клуба

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    Саудовский футбольный клуб "Аль-Ахи" сообщил об отставке тренера через соцсети, а сам Ребров узнал об этом от журналистов, но для него увольнение не стало неожиданным.
    Сергей Ребров. Архивное фото
    REUTERS John Sibley Livepic

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Знаменитый украинский футболист Сергей Ребров, бывший главный тренер футбольного клуба "Аль-Ахли", сообщил, почему решил прекратить сотрудничество с аравийской командой.

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    Клуб сообщил об отставке наставника через соцсети, а сам Ребров узнал об этом от журналистов, сообщил экс-тренер в интервью телеканалу Футбол.

    "Преподнесли это, конечно, не очень красиво, но для меня не стало неожиданным то, что наше сотрудничество подходит к концу. Мой контракт, подписанный по схеме "1+1", подходил к своему завершению, пролонгировать его еще на один год мы могли только по обоюдному согласию. У меня был разговор с новыми руководителями клуба, и я озвучил им свою позицию. Дело в том, что вот уже больше четырех месяцев футболистам и тренерам не платят заработную плату, и то, что в такой ситуации мы до последнего тура бились за чемпионский титул, — большая заслуга команды. Некоторых игроков мне приходилось буквально уговаривать, чтобы они остались до конца сезона", —сказал Ребров. 

    По словам бывшего главного тренера киевского "Динамо" время работы в Саудовской Аравии не прошло зря и он ни о чем не сожалеет.

    "Для меня это был большой опыт — и не только футбольный, но и жизненный. Не буду оценивать свою работу, но я увидел прогресс команды в целом и рост каждого исполнителя в отдельности. Самый важный критерий — отношение самих игроков. Футболисты, по всей видимости, понимали, что я могу уйти, и после окончания последнего матча группа ребят подошла ко мне и сказала: "Тренер, оставайся — мы поговорим с президентом федерации", — резюмировал Ребров.

    Ранее сообщалось, что Ребров уволен с поста главного тренера "Аль-Ахли", клуба Саудовской Аравии, который выступает в местной премьер-лиге.

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