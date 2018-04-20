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    "В Питере пить". Милевский сорвался в ночном клубе Бреста

    (обновлено: )47560
    Милевский не сдержал эмоций и решил снова исполнить знаменитый хит группы "Ленинград" "В Питере пить". Украинский футболист спел припев песни в одном из развлекательных заведений Бреста.
    Милевский в ночном клубе

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский отметил выход его бывшей команды "Тосно" из Санкт-Петербурга в финал Кубка России. В 1/2 финала "Тосно" в серии пенальти обыграл действующего чемпиона страны "Спартак" (1:1, пен 5:4). Питерцы поспорят 9 мая за трофей с "Авангардом" из Курска.

    Bratva udachi v Volgograde💪💪💪💪 @fctosno,vi krutie🤘

    Публикация от timi1010 (@timi1010)

    По такому случаю Милевский не сдержал эмоций и решил снова исполнить знаменитый хит группы "Ленинград" "В Питере пить". Украинский футболист спел припев песни в одном из развлекательных заведений Бреста.

    В начале апреля бывшего игрока сборной Украины толкнули во время матча и он не удачно упал на руку. Врачи диагностировали вывих локтевого сустава.

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