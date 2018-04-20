Украинка Ушенина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по шахматам

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинка Анна Ушенина завоевала бронзовую медаль на чемпионат Европы по шахматам, который прошел в Высоких Татрах (Чехия).

Главная главная надежда Украины и первый номер рейтинга соревнований Мария Музычук заняла лишь 14-е итоговое место, сообщает официальный сайт соревнований.

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Ушенина в последнем 11-м туре сыграла вничью с Элизабет Петц (Германия), набрав 8 очков, и по дополнительным показателям обошла конкуренток в борьбе за призовое 3-е место.

Чемпионкой Европы стала Валентина Гунина из России — 9 очков, "серебряным" призером — Нана Дзагнидзе (Грузия) — 8.