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    Украинка Соловьева признана лучшей спортсменкой Всемирных Игр-2017

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    Летом прошлого года Лариса Соловьева уже установила историческое достижение: первой среди всех атлетов стала четырехкратной чемпионкой Всемирных игр.
    Лариса Соловьева
    Из открытых источников

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Украинка Лариса Соловьева признана лучшей спортсменкой Всемирных Игр-2017, сообщает Спортивный комитет Украины.

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    Украинскую чемпионку по пауэрлифтингу наградили во время ежегодного саммита SportAccord Convention.

    "Летом прошлого года она установила историческое достижение: первой среди всех атлетов стала четырехкратной чемпионкой Всемирных игр. До нее никому в одном виде спорта не удавалось достичь таких высот", — говорится в сообщении.

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    Соловьева занимается пауэрлифтингом 22 года, является многократной чемпионкой мира и Европы, на ее счету также несколько рекордов мира.

    Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК).

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    Украинская чемпионка по пауэрлифтингу Лариса Соловьева

    В ноябре 2017 Лариса Соловьева на соревнованиях мирового первенства в Чехии подтвердила свой титул сильнейшей в мире и завоевала для Украины второе "золото".

    Ранее сообщалось, что украинским спортсменам разрешили участвовать в турнирах в России. 

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