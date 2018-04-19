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    Спорт

    Определились финалисты Кубка Германии по футболу

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    В финале Кубка страны "Айнтрахт", обыгравший "Шальке", сыграет с мюнхенской "Баварией", которая взяла верх над леверкузенским "Байером".
    Матч Айнтрахт - Шальке
    @Eintracht

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Футболисты франкфуртского "Айнтрахта" нанесли гостевое поражение "Шальке

    Флаг Украины. Архивное фото
    Украинское фото
    Украинским спортсменам разрешили участвовать в турнирах в России
    " в полуфинальном матче Кубка Германии и стали вторыми финалистами турнира.

    Встреча, состоявшаяся в среду в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 75-й минуте забил Лука Йович.

    "Айнтрахт" заканчивал матч в меньшинстве – на 81-й минуте полузащитник Желсон Фернандеш, вышедший на замену тремя минутами ранее, получил прямую красную карточку за грубую игру.

    В финале Кубка страны "Айнтрахт" сыграет с мюнхенской "Баварией", которая взяла верх над леверкузенским "Байером". Игра пройдет 19 мая в Берлине.

    Ранее стали известны финалисты Кубка Украины по футболу

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