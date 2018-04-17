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    Сборная Украины по борьбе выступит на чемпионате Европы в России

    (обновлено: )22062
    Ассоциации спортивной борьбы Украины сообщает, что для определения состава команды будет проведен опрос членов сборных Украины о готовности выступить на турнире в России.
    Спортивная борьба
    ukrwrestling.com

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины выступит на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске, сообщается на официальном сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.

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    Для определения состава команды будет проведен опрос членов сборных Украины о готовности выступить на турнире в России. По его итогам будет сформирована заявка. При этом отмечается, что тренерам и спортсменам сообщат требования и рекомендации Минспорта страны об условиях участия в соревнованиях на территории России. Тем спортсменам, которые выполнили план подготовки к чемпионату Европы и обратились с личным заявлением о согласии на участие, будет оказана организационная и финансовая поддержка.

    Ассоциация спортивной борьбы Украины отмечает, что такие решения приняты "с целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с несгибаемыми принципами олимпизма, положениям олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы (UWW)".

    Чемпионат Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе состоится в Каспийске 30 апреля — 6 мая.

    В середине марта министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ.

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