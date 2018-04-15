Украинка уступила россиянке в туре чемпионата Европы по шахматам

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Украинка Мария Музычук уступила россиянке Валентине Гуниной в седьмом туре чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Словакии.

В субботу партия между Гуниной, которая играла белыми, и Музычук завершилась победой россиянки на 45-м ходу.

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Воскресенье на турнире выходной день. Восьмой тур пройдет 16 апреля.

В начале апреля ее сестра Анна Музычук завоевала две медали на чемпионате Европы, который прошел в Тбилиси.