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    Спорт

    Украинка уступила россиянке в туре чемпионата Европы по шахматам

    (обновлено: )2010
    В субботу состоялся седьмой тур чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Словакии. Партия между россиянкой Валентиной Гуниной и украинкой Марией Музычук завершилась победой первой.
    Мария Музычук. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Украинка Мария Музычук уступила россиянке Валентине Гуниной в седьмом туре чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Словакии.

    В субботу партия между Гуниной, которая играла белыми, и Музычук завершилась победой россиянки на 45-м ходу.

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    Воскресенье на турнире выходной день. Восьмой тур пройдет 16 апреля.

    В начале апреля ее сестра Анна Музычук завоевала две медали на чемпионате Европы, который прошел в Тбилиси.

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