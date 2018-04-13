"Динамо" продлило контракт с лидером клуба

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Вице-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков заключил с клубом новый 5-летний контракт. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Я очень рад, что подписал новый контракт. С детства мечтал выступать именно в "Динамо". Наверное, сегодня подписываю свой первый серьезный контракт. Конечно же, рассчитываю на трофеи. Это и чемпионат, и Кубок, и проявить себя, добиться результата в Европе. Надеюсь, что каждый год будем завоевывать трофеи", — подчеркнул 20-летний игрок.

Отметим, что Цыганков воспитывался в структуре "Динамо" с 2011 года. Спортсмен дебютировал за первую команду "бело-синих" 14 августа 2016 года в матче против каменской "Стали", за два сезона стал лидером команды и получил капитанскую повязку.

С октября 2016 года — игрок национальной сборной Украины.

Заметим, что полузащитник в нынешней кампании провел 32 встречи киевлян, забил 15 голов при 12 ассистов.

Напомним, в начале апреля футболисты киевского "Динамо" одержали крупную победу над луганской "Зарей" в матче плей-офф чемпионата Украины.