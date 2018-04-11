Власти вернули в госсобственность стадион "Металлист"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Власти вернули в государственную собственность стадион харьковский "Металлист", который ранее принадлежал украинскому бизнесмену Сергею Курченко, сообщил на пресс-конференции в среду министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Хочу поблагодарить генерального прокурора Юрия Луценко за его проактивную позицию, благодаря которой нормы Уголовного процессуального кодекса относительно спецконфискации заработали… Я лично тогда дал гарантию, что министерство юстиции со своей стороны обеспечит оперативную процедуру по возвращению в государственную собственность данного объекта, который был украден у украинского народа", — приводит слова министра пресс-служба Минюста на своем сайте.

Ранее активисты Майдана требовали вернуть "Межигорье" в государственную собственность и наказать судей, реализовавших "схему передачи Межигорья".