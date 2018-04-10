наверх
10.04.201801:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В США обстреляли кортеж известного боксера - СМИ

    (обновлено: )46
    Как сообщили в полиции, кортеж из трех автомобилей возвращался в отель из ночного клуба в Атланте. В результате стрельбы телохранитель боксера был ранен в ногу и доставлен в больницу.
    Флод Мэйуэзер-младший. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные обстреляли в Атланте (США) кортеж, в одной из машин которого, предположительно, находился американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший, сообщает Atlanta Journal-Constitution.

    По данным правоохранителей, кортеж из трех автомобилей возвращался в отель из ночного клуба. В результате стрельбы телохранитель боксера был ранен в ногу и доставлен в больницу. Полиция ведет поиски нападавших.

    Конор Макгрегор арестован полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)
    Видео TMZ Sports
    В Нью-Йорке знаменитый боец без правил швырнул забор в автобус конкурентов

    "Мы считаем, что Мэйуэзер, вероятно, находился в одном из автомобилей, и не был ранен. На данный момент кажется, что это была не случайная стрельба", — заявил представитель полиции Атланты.

    Мэйуэзер, не потерпевший ни одного поражения на профессиональном ринге, в сентябре 2015 года провел 49-й бой в карьере, победив по очкам своего соотечественника Андре Берто и защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После боя Мейуэзер объявил о завершении карьеры. В августе 2017 года он победил чемпиона мира по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии