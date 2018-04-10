В США обстреляли кортеж известного боксера - СМИ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные обстреляли в Атланте (США) кортеж, в одной из машин которого, предположительно, находился американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший, сообщает Atlanta Journal-Constitution.

По данным правоохранителей, кортеж из трех автомобилей возвращался в отель из ночного клуба. В результате стрельбы телохранитель боксера был ранен в ногу и доставлен в больницу. Полиция ведет поиски нападавших.

"Мы считаем, что Мэйуэзер, вероятно, находился в одном из автомобилей, и не был ранен. На данный момент кажется, что это была не случайная стрельба", — заявил представитель полиции Атланты.

Мэйуэзер, не потерпевший ни одного поражения на профессиональном ринге, в сентябре 2015 года провел 49-й бой в карьере, победив по очкам своего соотечественника Андре Берто и защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После боя Мейуэзер объявил о завершении карьеры. В августе 2017 года он победил чемпиона мира по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса.