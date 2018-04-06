Знаменитого бойца Макгрегора вывели из здания полиции Нью-Йорка в наручниках

Скриншот с видео
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора вывели из нью-йоркского отделения полиция с руками за спиной. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте местный журналист Энтони Дилоренцо.
#BREAKING @TheNotoriousMMA walked out of @NYPD78Pct after being charged with @barclayscenter brawl. @PIX11News #conormcgregor pic.twitter.com/YbMF8LimPg— Anthony DiLorenzo (@ADiLorenzoTV) 6 апреля 2018 г.
На видео можно наблюдать как ирландского бойца, предположительно закованного в наручники, выводят из полицейского участка и сажают в припаркованную рядом машину.
Напомним, Макгрегор арестован полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).