Знаменитого бойца Макгрегора вывели из здания полиции Нью-Йорка в наручниках

Скриншот с видео

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора вывели из нью-йоркского отделения полиция с руками за спиной. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте местный журналист Энтони Дилоренцо.

​На видео можно наблюдать как ирландского бойца, предположительно закованного в наручники, выводят из полицейского участка и сажают в припаркованную рядом машину.

Напомним, Макгрегор арестован полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).