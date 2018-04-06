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    Спорт

    Знаменитого бойца Макгрегора вывели из здания полиции Нью-Йорка в наручниках

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    ​На видео можно наблюдать как ирландского бойца, предположительно закованного в наручники, выводят из полицейского участка и сажают в припаркованную рядом машину.
    Конор Макгрегор
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора вывели из нью-йоркского отделения полиция с руками за спиной. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте местный журналист Энтони Дилоренцо.

    ​На видео можно наблюдать как ирландского бойца, предположительно закованного в наручники, выводят из полицейского участка и сажают в припаркованную рядом машину.

    Напомним, Макгрегор арестован полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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