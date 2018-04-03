наверх
03.04.201801:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Легендарный Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере

    17

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс 2 апреля сыграл свой 1000-й матч в профессиональной карьере, сообщается в микроблоге португальского футбольного клуба в Twitter.

    Касильяс в понедельник сыграл за "Порту" в матче чемпионата Португалии с "Белененсишем" (0:2). Эта игра стала для 36-летнего испанца 1000-й в карьере.

    Касильяс за свою профессиональную карьеру провел 725 матчей в составе мадридского "Реала", 108 встреч за "Порту" и 167 игр за сборную Испании.

    Футболист в составе своих команд выиграл чемпионаты мира и Европы, Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Сайт "Миротворец"
      Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
      Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
      Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
      Юрий Луценко. Архивное фото
      Атака на Холодницкого: Луценко против САП
      Сгоревшие кинозалы в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово
      ЧП в российском Кемерово: десятки погибших