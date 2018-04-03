Легендарный Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс 2 апреля сыграл свой 1000-й матч в профессиональной карьере, сообщается в микроблоге португальского футбольного клуба в Twitter.

Касильяс в понедельник сыграл за "Порту" в матче чемпионата Португалии с "Белененсишем" (0:2). Эта игра стала для 36-летнего испанца 1000-й в карьере.

Касильяс за свою профессиональную карьеру провел 725 матчей в составе мадридского "Реала", 108 встреч за "Порту" и 167 игр за сборную Испании.

Футболист в составе своих команд выиграл чемпионаты мира и Европы, Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.