Тренер "Шахтера" развелся и нашел себе любовь в Украине - СМИ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека нашел себе новую любовь в Украине, его избранницей стала 27-летняя Екатерина Остроушко, пресс-секретарь Рината Ахметова, пишет "Трибуна".

"Тренер приезжал к нам семейным человеком – он был женат 20 лет на своей школьной подруге Сандре. Но после первого сезона в "Шахтере" Фонсека развелся. У пары двое детей – 18-летний сын и 13-летняя дочь", — говорится в сообщении.

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Остроушко работала на ТК "Донбасс" с 19 лет, была диктором новостей, ведущей шоу "Ты прежде всего", а в настоящее время занята в проекте "Всем миром" – о помощи переселенцам и жителям неподконтрольных Украине территорий.

tribuna.com Пресс-секретарь владельца группы СКМ Рината Ахметова Екатерина Остроушко

После победы "Шахтера" над "Манчестер Сити" в декабре 2017 года Остроушко подписала совместное с Фонсекой фото: "Мистер и мисс Зорро".

Екатерина Остроушко/Facebook Пресс-секретарь владельца группы СКМ Рината Ахметова Екатерина Остроушко и тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека

Девушка также попала на поздравление с Днем святого Валентина на официальной странице португальца в Instagram.