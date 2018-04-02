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    Тренер "Шахтера" развелся и нашел себе любовь в Украине - СМИ

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    По данным СМИ, избранницей Паулу Фонсеки стала 27-летняя пресс-секретарь Рината Ахметова Екатерина Остроушко. Тренер "Шахтера" развелся после первого сезона в футбольном клубе.
    Пресс-секретарь владельца группы СКМ Рината Ахметова Екатерина Остроушко
    tribuna.com

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека нашел себе новую любовь в Украине, его избранницей стала 27-летняя Екатерина Остроушко, пресс-секретарь Рината Ахметова, пишет "Трибуна".

    "Тренер приезжал к нам семейным человеком – он был женат 20 лет на своей школьной подруге Сандре. Но после первого сезона в "Шахтере" Фонсека развелся. У пары двое детей – 18-летний сын и 13-летняя дочь", — говорится в сообщении.

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    Остроушко работала на ТК "Донбасс" с 19 лет, была диктором новостей, ведущей шоу "Ты прежде всего", а в настоящее время занята в проекте "Всем миром" – о помощи переселенцам и жителям неподконтрольных Украине территорий. 

    tribuna.com
    Пресс-секретарь владельца группы СКМ Рината Ахметова Екатерина Остроушко

    После победы "Шахтера" над "Манчестер Сити" в декабре 2017 года Остроушко подписала совместное с Фонсекой фото: "Мистер и мисс Зорро".

    Екатерина Остроушко/Facebook
    Пресс-секретарь владельца группы СКМ Рината Ахметова Екатерина Остроушко и тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека

    Девушка также попала на поздравление с Днем святого Валентина на официальной странице португальца в Instagram.

    Паулу Фонсека/Instagram
    Пресс-секретарь владельца группы СКМ Рината Ахметова Екатерина Остроушко и тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека

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