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    Ротань сообщил об угрозах из-за тренировок с российским клубом

    (обновлено: )3710
    По словам капитана сборной Украины Руслана Ротаня, после появления фотографий с его тренировки вместе с казанским "Рубином" на него посыпались угрозы физической расправы.
    Руслан Ротань. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Капитан сборной Украины по футболу и полузащитник киевского "Динамо" Руслан Ротань сообщил, что ему поступают угрозы из-за тренировок с казанским "Рубином" (Россия).

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    скриншот видео
    Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе

    Футболист в интервью YouTube-каналу "Вацко Live" сообщил, что его приглашали играть в российском клубе еще за полгода до начала конфликта в Донбассе.

    "У меня как раз заканчивался контракт, и я сразу сказал, что мой приоритет — "Днепр", но если в "Днепре" что-то у нас не получится, то я готов вернуться к разговору", — пояснил Ротань.

    При этом, по словам футболиста, он понимал, что после возможного перехода в "Рубин" подвергнется критике в Украине.

    "Понимал, что буду персоной нон грата, но заработаю такие деньги, какие за всю карьеру не заработал", — заявил полузащитник.

    После появления фотографий с его тренировки вместе с "Рубином" на Ротаня посыпались угрозы физической расправы.

    "Звонков было очень много — и мне, и жене. Только я не понимаю, почему семье угрозы", — заключил спортсмен.

    Ранее игроки сборной Украины по футболу устроили шуточный матч на теннисном корте, правда играли мячом. В импровизированной тренировке приняли участие две пары игроков: Евгений Коноплянка и Руслан Ротань против Александра Зинченко и Руслана Малиновского.

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