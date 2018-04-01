"Шахтер" разгромил "Зарю" в матче чемпионата Украины по футболу

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" победил луганскую "Зарю" в матче второго этапа чемпионата Украины по футболу.

Встреча, прошедшая в Запорожье, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Тайсон (41-я минута), Факундо Ферейра (61) и Оларенваджу Кайоде (90+3).

Смотрите также: Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе

"Шахтер" с 60 очками лидирует в чемпионате Украины, опережая на шесть баллов киевское "Динамо", идущее вторым. "Заря" с 37 очками находится на четвертой строчке.

Напомним, ранее футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в матче второго этапа чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в воскресенье в Мариуполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.