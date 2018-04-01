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    "Шахтер" разгромил "Зарю" в матче чемпионата Украины по футболу

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    Встреча, прошедшая в Запорожье, завершилась со счетом 3:0. Голы забили "горняки" Тайсон (41-я минута), Факундо Ферейра (61) и Оларенваджу Кайоде (90+3).
    ФК Шахтер
    twitter.com/fcshakhtar

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" победил луганскую "Зарю" в матче второго этапа чемпионата Украины по футболу.

    Мариуполь vs Динамо. Все голы и лучшие моменты матча
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    "Мариуполь" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

    Встреча, прошедшая в Запорожье, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Тайсон (41-я минута), Факундо Ферейра (61) и Оларенваджу Кайоде (90+3).

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    "Шахтер" с 60 очками лидирует в чемпионате Украины, опережая на шесть баллов киевское "Динамо", идущее вторым. "Заря" с 37 очками находится на четвертой строчке.

    Напомним, ранее футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в матче второго этапа чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в воскресенье в Мариуполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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