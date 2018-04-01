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    "Карпаты" посвятили победу над "Черноморцем" умершему болельщику

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    Мужчина в возрасте 50 лет умер в перерыве между таймами. Практически на протяжении всего второго тайма бригала медиков боролась за его жизнь, но спасти болельщика не удалось.
    Болельщики львовского ФК Карпаты, архивное фото
    Сайт ФК "Карпаты"

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Во Львове на стадионе "Украина" 31 марта во время матча УПЛ "Карпаты" — "Черноморец" умер болельщик львовского клуба, сообщается на сайте команды.

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    Мужчина в возрасте 50 лет умер в перерыве между таймами. Практически на протяжении всего второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины.

    Они перенесли пациента из сектора в реанимобиль, который подъехал прямо к трибунам, но спасти 50-летнего мужчину не удалось."Произошла страшная трагедия – умер наш болельщик. Бесспорно, "Карпаты" посвящают эту победу господину Владиславу. Также клуб возьмет на себя все расходы связанные с похоронами", – заверил вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук.

    "Карпаты" выиграли у "Черноморца" со счетом 3:1.

    Напомним, в октябре 2017 года во время матча отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии на НСК "Олимпийский" в Киеве умер один из болельщиков.

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