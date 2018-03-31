Новак Джокович прекратил сотрудничество с тренером Андре Агасси

PHILIPPE LOPEZ / AFP

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил сотрудничество с восьмикратным победителем турниров Большого шлема американцем Андре Агасси, который был его тренером с мая 2017 года, сообщает Express со ссылкой на ESPN.

По информации источника, причиной расставания стали личные разногласия.

"С наилучшими намерениями я пытался помочь Новаку, но мы слишком часто сходились на том, что не согласны друг с другом. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшем", — заявил 47-летний Агасси.

За время работы с американцем Джокович, на счету которого 68 титулов ATP в одиночном разряде, завоевал всего один трофей – на турнире в британском Истбурне в июне 2017 года.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина преодолела барьер четвертого раунда на теннисном турнире в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

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