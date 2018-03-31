наверх
31.03.201814:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Новак Джокович прекратил сотрудничество с тренером Андре Агасси

    (обновлено: )51
    По информации СМИ, причиной расставания двух именитых теннисисток Новака Джоковича и Андре Агасси стали личные разногласия.
    Теннисист из Сербии Новак Джокович
    PHILIPPE LOPEZ / AFP

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил сотрудничество с восьмикратным победителем турниров Большого шлема американцем Андре Агасси, который был его тренером с мая 2017 года, сообщает Express со ссылкой на ESPN.

    Выход Элины Свитолиной в финал турнира в Дубае. Видео
    Канал на Youtube Smash TV
    Как Свитолина вышла в финал престижного теннисного турнира в Дубае

    По информации источника, причиной расставания стали личные разногласия.

    "С наилучшими намерениями я пытался помочь Новаку, но мы слишком часто сходились на том, что не согласны друг с другом. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшем", — заявил 47-летний Агасси.

    За время работы с американцем Джокович, на счету которого 68 титулов ATP в одиночном разряде, завоевал всего один трофей – на турнире в британском Истбурне в июне 2017 года.

    Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина преодолела барьер четвертого раунда на теннисном турнире в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    Читайте также: Украинка Костюк установила персональный рекорд в рейтинге WTA

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд