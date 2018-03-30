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    В Мариуполе усилят меры безопасности из-за футбольного матча

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    По данным пресс-службы полиции Донецкой области, обеспечивать общественный порядок вместе с полицейскими будут военнослужащие Нацгвардии и представители общественных формирований.
    МВД заявило об усилении нарядов полиции и Нацгвардии
    МВД в Facebook

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Нацполиция и Нацгвардия Украины усилят меры безопасности в Мариуполе из-за проведения футбольного матча, сообщила в пятницу пресс-служба полиции Донецкой области.

    Как Динамо деклассировало Мариуполь в отместку за скандал. Обзор матча. Видео
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    Как "Динамо" деклассировало "Мариуполь" в отместку за скандал. Обзор матча

    Ранее СМИ" со ссылкой на источники сообщили, что президент Украины Петр Порошенко намерен посетить футбольный матч между командой "Мариуполь" и киевским "Динамо". Киевское "Динамо" в августе 2017 года отказалось ехать в Мариуполь на футбольный поединок с одноименным клубом по соображениям безопасности. В пятницу начали действовать специальные меры на блокпостах, вокзалах и в местах массового скопления людей.

    "В Мариуполе 1 апреля состоится футбольный матч "Мариуполь" — "Динамо". В пятницу начали действовать специальные меры на блокпостах, улицах, вокзалах и в местах массового скопления людей", — говорится в сообщении ведомства.

    По данным пресс-службы, обеспечивать общественный порядок вместе с полицейскими будут военнослужащие Нацгвардии и представители общественных формирований. "Сформировано 58 пеших патрулей, 9 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции", — отметили в ведомстве.

    При обстреле Мариуполя в январе 2015 года погибли более 30 человек, свыше 100 человек были ранены. ВСУ и ополченцы Донбасса возложили ответственность за обстрел друг на друга.

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