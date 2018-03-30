наверх
30.03.201800:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Баскетбольная Евролига. Стали известны все участники плей-офф

    (обновлено: )49
    Накануне испанская "Баскония" на своем паркете обыграла "Маккаби" из Тель-Авива (83:72) и за тур до окончания регулярного чемпионата завоевала последнюю путевку в плей-офф турнира.
    Баскетбол. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Стали известны все участники плей-офф баскетбольной Евролиги.

    Смотрите также: На голову баскетболиста рухнула стойка со щитом во время матча

    В четверг, 29 марта, испанская "Баскония" на своем паркете обыграла "Маккаби" из Тель-Авива (83:72) и за тур до окончания регулярного чемпионата завоевала последнюю путевку в плей-офф турнира.

    Смотрите также: Лучшие моменты Национальной сборной Украины по баскетболу в 2017 году

    Ранее в плей-офф вышли: "Фенербахче" (Турция), "Олимпиакос" (Греция), "Реал" (Испания), "Панатинаикос" (Греция), "Жальгирис" (Литва) и российские ЦСКА и "Химки".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Востриков
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    Арест Савченко: следствие, суд
    Олег Петренко
    Медреформа или медицинский геноцид?