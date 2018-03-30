Баскетбольная Евролига. Стали известны все участники плей-офф

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Стали известны все участники плей-офф баскетбольной Евролиги.

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В четверг, 29 марта, испанская "Баскония" на своем паркете обыграла "Маккаби" из Тель-Авива (83:72) и за тур до окончания регулярного чемпионата завоевала последнюю путевку в плей-офф турнира.

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Ранее в плей-офф вышли: "Фенербахче" (Турция), "Олимпиакос" (Греция), "Реал" (Испания), "Панатинаикос" (Греция), "Жальгирис" (Литва) и российские ЦСКА и "Химки".