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    Бойко ответил Милевскому за "крысу в воротах"

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    Денис Бойко ответил на слова экс-форварда команды Артема Милевского о том, что в воротах столичного клуба "стоит крыса". По мнению вратаря, обсуждать это не имеет смысла.
    Голкипер Денис Бойко. Архивное фото
    Фото ФК "Бешикташ"

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Голкипер "Динамо" Денис Бойко ответил на слова экс-форварда команды Артема Милевского о том, что в воротах столичного клуба "стоит крыса". По мнению вратаря, обсуждать это не имеет смысла, передает footboom.com.

    "Нет смысла это обсуждать. У каждого свое мнение. Пусть это останется на его совести. Не хочу, чтобы он пиарился за счет этого. Написал и написал. Мы проехали эту ситуацию, пусть и дальше пишет все, что хочется", – сказал Бойко.

    Во время матча "Динамо" – "Лацио" Артем Милевский написал у себя в Instagram: "Когда крыса в воротах стоит – ничего не будет. Успехов Суркису".

    Матч завершился поражением киевлян со счетом 0:2.

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