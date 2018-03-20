Бойко ответил Милевскому за "крысу в воротах"

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Голкипер "Динамо" Денис Бойко ответил на слова экс-форварда команды Артема Милевского о том, что в воротах столичного клуба "стоит крыса". По мнению вратаря, обсуждать это не имеет смысла, передает footboom.com.

"Нет смысла это обсуждать. У каждого свое мнение. Пусть это останется на его совести. Не хочу, чтобы он пиарился за счет этого. Написал и написал. Мы проехали эту ситуацию, пусть и дальше пишет все, что хочется", – сказал Бойко.

Во время матча "Динамо" – "Лацио" Артем Милевский написал у себя в Instagram: "Когда крыса в воротах стоит – ничего не будет. Успехов Суркису".

Матч завершился поражением киевлян со счетом 0:2.