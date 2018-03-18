Чемпиона НБА будут судить за распространение наркотиков

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Чемпион НБА-2008 в составе "Бостон Селтикс" Глен Дэвис в начале апреля предстанет перед судом по обвинению в хранении и распространении наркотиков, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал WMAR-TV.

Дэвис был арестован 7 февраля в одном из отелей Мэриленда после того, как владелец позвонил в полицию и сообщил, что из комнаты экс-баскетболиста доносится запах марихуаны. При обыске полицейские обнаружили портфель, в котором находилось 126 грамм марихуаны и более 92 тысяч долларов наличными. Также была обнаружена записная книжка с именами и количеством долгов, что "соответствует тому, кто участвует в продаже и распространении наркотиков".

Дэвису предъявлены обвинения по семи пунктам, связанным с хранением и распространением наркотиков. По словам адвоката экс-баскетболиста, его клиент настаивает на своей невиновности и намерен бороться с обвинениями в суде.

Дэвис провел в НБА девять сезонов, выступая за "Бостон", "Орландо Мэджик" и "Лос-Анджелес Клипперс". Всего в регулярных чемпионатах он провел 514 матчей, набирая в среднем по 8 очков и делая по 4,4 подбора.