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    Стало известно, сколько зарабатывает президент УЕФА Чеферин

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    СМИ опубликовали информацию о миллионных доходах президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александра Чеферина. Правда, он вынужден дважды платить налоги: в Швейцарии и у себя на родине в Словении.
    Президент УЕФА Александер Чеферин
    REUTERS/Alkis Konstantinidis

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Годовая зарплата президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина до выплаты налогов составляет 1,56 миллиона швейцарских франков (1,64 миллиона долларов), сообщает AP.

    Как отмечает агентство, эта цифра практически совпадает с базовой зарплатой главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за 2017 год (1,61 миллиона долларов).

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    Заработок главы УЕФА облагается налогом в Словении и в Швейцарии, отмечает АП со ссылкой на заявление УЕФА.

    AP добавляет, что зарплата Чеферина "существенно" ниже, чем у его предшественника Мишеля Платини, который отстранен от футбольной деятельности решением ФИФА.

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