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    Спорт

    Двух украинских легкоатлеток дисквалифицировали из-за допинга

    (обновлено: )20120
    Ольга Земляк дисквалифицирована на восемь лет и отстранена от соревнований с 3 августа 2017 года до 2 августа 2025 года, а Олеся Повх - на четыре года и отстранена от соревнований с 3 августа 2017 года до 2 августа 2021 года.
    Слева направо: россиянка Юлия Терехова (2 место) и украинка Ольга Земляк (1 место) на дистанции 400 метров на турнире по легкой атлетике Московский вызов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Украинские легкоатлетки Ольга Земляк (справа на главном фото) и Олеся Повх отстранены от выступлений в связи с нарушением антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций, их результаты аннулированы.

    В июле 2017 года подразделение IAAF по легкоатлетической этике (Athletics Integrity Unit) уведомило Федерацию легкой атлетики Украины (ФЛАУ) о начале расследования в отношении Земляк и Повх в связи с потенциальным нарушением антидопинговых правил.

    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Земляк и Повх в своих докладах перед Athletics Integrity Unit не смогли объяснить аномальные результаты тестов, поэтому ФЛАУ наложила временное отстранение на спортсменок. Теперь Исполком Федерации легкой атлетики Украины вынес окончательное решение по делам спортсменок", — сообщает Sport Arena.

    Земляк дисквалифицирована на восемь лет и отстранена от соревнований, начиная с 3 августа 2017 года и до 2 августа 2025 года. Аннулированы все результаты соревнований, установленные ею в период с 5 июля 2016 года по 3 августа 2017 года. Ее лишили всех титулов, наград, медалей, баллов, подлежат возврату призовые и денежные вознаграждения, полученные ею в указанный период. Украинке запрещено принимать какое-либо участие в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в период дисквалификации.

    В свою очередь Повх получила четыре года дисквалификации и отстранена от участия в спортивных соревнованиях, начиная с 3 августа 2017 года и до 2 августа 2021 года. К ней применены те же санкции, что и в отношении Земляк.

    wikipedia
    Олеся Повх. Архивное фото

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