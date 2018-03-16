"Шахтер" больше всех из украинских клубов заработал на еврокубках

Фото ФК "Шахтер"

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Украинские футбольные клубы за участие в еврокубках в сезоне 2017-2018 заработали более 35 миллионов евро, больше всего выплат от УЕФА получит донецкий "Шахтер".

Напомним, "горняки" выбыли из Лиги Чемпионов на этапе 1/8 финала, по сумме двух матчей проиграв "Роме". "Динамо" вылетело из 1/8 Лиги Европы, уступив "Лацио".

"Шахтер" в общей сложности получит 24,7 млн евро выплат. Из этой суммы 12,7 млн — плата за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, еще 6 млн — за четыре победы и столько же — за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Динамо" (Киев) заработало почти 6,7 миллионов евро: 2,6 млн за участие в Лиге Европы УЕФА, 1,44 млн за 4 победы, 120 тыс. евро за ничью и 600 тысяч за выход из группы с первого места, 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала турнира, 750 тысяч евро за участие в 1/8 финала. Еще 260 тыс. евро киевляне получат в качестве солидарной выплаты за непопадание в Лигу чемпионов и бонус в размере 420 тыс. евро за участие команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Луганская "Заря" в групповом этапе Лиги Европы заработала 3,32 млн евро (2,6 млн за участие и 720 тыс. по две победы).

"Александрия" заработала 480 тыс. евро (235 тыс. — бонус за участие в третьем отборочном раунде, 245 тыс. — бонус за участие в раунде плей-офф).

Донецкий "Олимпик" заработал 235 тыс. евро в качестве бонуса за участие в третьем отборочном раунде.