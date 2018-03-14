Результаты ответных матчей 1/8 финала ЛЧ, сыгранных во вторник

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 13 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18, по результатам которых определились еще два участника четвертьфинала.

Так, футболисты донецкого "Шахтера" проиграли итальянской "Роме" и прекратили выступления в турнире. Поединок, прошедший в Риме во вторник вечером, завершился минимальной победой хозяев. Фатальный для "горняков" гол на 52-ой минуте забил Джеко, выйдя один на один с Пятовым после попытки защитников создать искусственный офсайд.

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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой" состоялся в Харькове 21 февраля и закончился победой подопечных Паулу Фонсеки — 2:1. Общий счет двух матчей — 2:2, однако "Рома" вышла в четвертьфинал ЛЧ за счет гола, забитого на поле противника.

Также накануне испанская "Севилья" одержала победу над английским "Манчестер Юнайтед".

Ответная встреча, прошедшая в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Дубль в составе "Севильи" оформил Виссам Бен Йеддер (74-я и 78-я минуты), вышедший на замену во втором тайме. У "Манчестер Юнайтед" отличился Ромелу Лукаку (84-я). Первый матч в Севилье завершился вничью — 0:0.

Таким образом, в четвертьфинал самого престижного клубного футбольного турнира вышли "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Рома" и "Севилья".

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В среду, 14 марта, состоятся два последних ответных поединка 1/8 финала ЛЧ, в которых "Барселона" дома встретится с "Челси" (1:1), а "Бавария" на выезде сразится с "Бешикташем" (5:0).

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.