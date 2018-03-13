Выход "Шахтера" в 1/4 финала Лиги чемпионов оказался под угрозой

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" пропустил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпонов против итальянской "Ромы".

Первый гол в поединке, который проходит в Риме, на 52-ой минуте забил Джеко, выйдя один на один с Пятовым.

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Напомним, что матч в Харькове закончился победой "горняков" — 2:1. Таким образом, по сумме двух игр на данный момент общий счет 2:2, однако с учетом того, что римляне забили один гол на чужом поле, преимущество на их стороне. Чтобы выйти в четвертьфинал ЛЧ, подопечным Паулу Фонсеки как минимум необходимо забить гол и больше не пропускать.