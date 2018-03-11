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    "Динамо" реабилитировалось, минимально обыграв "Верес"

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    Спустя две недели после обидного поражения во Львове, киевский клуб реабилитировался на поле НСК "Олимпийский". Единственный гол во встрече 11 марта забил Жуниор Мораес.
    Верес - Динамо, 25 февраля 2018
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" нанесло поражение ровненскому "Вересу" в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

    Встреча, состоявшаяся 11 марта в Киеве, завершилась со счетом 1:0. На 14-й минуте отличился Жуниор Мораес.

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    "Динамо" с 48 очками занимает второе место в турнире за 1-6-е места, "Верес" (32) идет шестым.

    Напомним, что 25 февраля в 21 туре чемпионата Украины "Динамо" во Львове уступило "Вересу" со счетом 3:1.

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