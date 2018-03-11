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    Кравец сделал дубль в чемпионате Турции, дважды забив Рыбке

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    Украинский нападающий успешно вышел в основе на матч 25-го тура чемпионата Турции. Кравец дважды забил, правда, при этом огорчил другого украинца - голкипера "Карабюкспора" Александра Рыбку.
    Артем Кравец
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Украинский нападающий турецкого клуба "Кайсериспор" Артем Кравец забил два гола в матче против "Карабюкспора", общий счет встречи 3:2 в пользу "Кайсериспора".

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    В матче 25-го тура чемпионата Турции на 28-й минуте Кравец переправил мяч в ворота из штрафной соперника, а на 56-й минуте Артем перехватил мяч пробил мимо соперников.

    Примечательно, в составе "Карабюкспора" также выступают украинцы. В воротах стоял Александр Рыбка, который и допустил голевую ошибку. На поле также вышел Антон Кравченко. За "Кайсериспор" кроме Кравца играет бывший футболист "Шахтера" Александр Кучер, однако он начал матч со скамейки запасных.

    Кравец перешел в "Кайсериспор" из киевского "Динамо" в январе 2018 года. Украинец провел 6 матчей, забил три гола.

     

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