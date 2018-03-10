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    Спорт

    У легенды мирового футбола родился четвертый сын

    (обновлено: )40910
    Футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что у него с супругой родился третий сын. У Мессии есть ребенок от первого брака, тоже мальчик.
    Лионель Месси со старшими детьми
    leomessi

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси на своей официальной странице в сети Facebook подтвердил, что у него и его жены Антонеллы родился третий сын Чиро.

    "Добро пожаловать, Чиро! Я благодарю бога за то, что все прошло идеально. Мама и малыш чувствуют себя отлично. Мы очень счастливы", — написал 30-летний нападающий.

    leomessi
    Месси с новорожденным сыном

    Ранее "Барселона" сообщила, что Месси пропустит субботнюю выездную встречу 28-го тура чемпионата Испании против "Малаги" по личным причинам, а испанские СМИ опубликовали информацию, что футболист взял отгул из-за родов.

    Чиро стал третьим ребенком в семье Лионеля и Антонеллы, также у них есть сыновья Тиаго (2012 года рождения) и Матео (2015).

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