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    Боксер Мэнни Пакьяо вернется на ринг

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    Филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что вернется на ринг 24 июня боем с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе аргентинцем Лукасом Матиссе.
    Мэнни Пакьяо
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо вернется на ринг 24 июня боем с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе аргентинцем Лукасом Матиссе, сообщает Франс Пресс.

    "Это будет тяжелый бой. Матиссе является мастером нокаутов, но я очень рад, что буду бороться и смогу снова стать чемпионом мира", — сказал Пакьяо в своем заявлении.

    "Я буду аутсайдером в этом бою, но я привык к этому. Это становится для меня большой мотивацией, чтобы тренироваться и бороться изо всех сил, чтобы выиграть корону", — добавил он.

    При этом Эрик Гомес, глава промоутерской компании, представляющей интересы Матиссе, заявил, что переговоры о бое с Пакьяо носят предварительный характер. "Мы поговорили, мы заинтересованы в этом бое, это все, что я могу сказать. Все это очень предварительно", — цитирует Гомеса сайт ESPN.

    Пакьяо выиграл в 59 боях (38 нокаутом), имея 7 поражений и две ничьи. Последний победный бой 39-летний боксер провел против Джесси Варгаса в ноябре 2016 года, в июле 2017-го филиппинец уступил австралийцу Джеффу Хорну.

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