наверх
08.03.201804:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду

    (обновлено: )145
    По результатам первых четырех ответных матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов уже вышли мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ювентус".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В среду, 7 марта, были сыграны очередные ответные матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определились еще два участника четвертьфинала турнира. 

    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    Скриншот с видео на сайте ФК "Шахтер"
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча

    Так, футболисты туринского "Ювентуса" нанесли гостевое поражение лондонскому "Тоттенхэму". Ответная встреча, состоявшаяся накануне вечером в Лондоне, завершилась волевой победой туринцев со счетом 2:1. В составе итальянской команды мячи забили Гонсало Игуаин (64) и Пауло Дибала (67). Автором единственного гола у "шпор" стал Сон Хынмин (39). Первый матч, прошедший 13 февраля в Турине, закончился вничью – 2:2.

    Смотрите также: Погром фанатов "ПСЖ". Появилось видео взрывов в Париже

    Немного заставил поволноваться своих фанатов и "Манчестер Сити". Англичане проиграли швейцарскому "Базелю" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако по сумме двух игр прошли дальше.

    Ответная игра, прошедшая в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Габриэля Жезуса (8-я минута) у "горожан" швейцарский клуб ответил точными ударами Мохамеда Эльюнусси (17) и Михаэля Ланга (72). Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).

    Таким образом, в 1/4 финала ЛЧ уже вышли мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ювентус". 

    @juventusfc
    Первый четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18

    Донецкий "Шахтер", обыгравший дома итальянскую "Рому" со счетом 2:1, ответный матч сыграет в Риме 13 марта. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип на павильоне компании "Газпром"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие