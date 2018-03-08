Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В среду, 7 марта, были сыграны очередные ответные матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определились еще два участника четвертьфинала турнира.

Так, футболисты туринского "Ювентуса" нанесли гостевое поражение лондонскому "Тоттенхэму". Ответная встреча, состоявшаяся накануне вечером в Лондоне, завершилась волевой победой туринцев со счетом 2:1. В составе итальянской команды мячи забили Гонсало Игуаин (64) и Пауло Дибала (67). Автором единственного гола у "шпор" стал Сон Хынмин (39). Первый матч, прошедший 13 февраля в Турине, закончился вничью – 2:2.

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Немного заставил поволноваться своих фанатов и "Манчестер Сити". Англичане проиграли швейцарскому "Базелю" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако по сумме двух игр прошли дальше.

Ответная игра, прошедшая в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Габриэля Жезуса (8-я минута) у "горожан" швейцарский клуб ответил точными ударами Мохамеда Эльюнусси (17) и Михаэля Ланга (72). Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).

Таким образом, в 1/4 финала ЛЧ уже вышли мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

@juventusfc Первый четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18

Донецкий "Шахтер", обыгравший дома итальянскую "Рому" со счетом 2:1, ответный матч сыграет в Риме 13 марта.