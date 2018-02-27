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    Против знаменитого "динамовца" возбуждено уголовное дело

    (обновлено: )152521
    Сообщается, что экс-защитник киевского "Динамо" Ващук не возвращает полузащитнику "Динамо" Олегу Гусеву долг в 50 тысяч долларов.
    Владислав Ващук
    wikipedia

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Против бывшего защитника киевского "Динамо" Владислава Ващука возбуждено уголовное дело.

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    Об этом сообщил руководитель всеукраинского фонда социальной защиты футболистов и тренеров Украины Олег Печерный.

    "Сегодня возбуждено уголовное дело в отношении Влада Ващука по статье 190. часть 5, мошенничество. Срок по такой статье предусматривает от 6 до 12 лет с конфискацией всего имущества! Мы уверены, что дело дойдет до суда и мошенник понесет заслуженное наказание!", — заявил Печерный. 

    По информации портала ua-football  Ващук не возвращает полузащитнику "Динамо" Олегу Гусеву долг в 50 тысяч долларов. Сам Ващук заявлял, что про долг не в курсе.

    Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию киевского "Динамо" на решение Федерации футбола Украины (ФФУ) засчитать киевлянам техническое поражение за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполе.

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