Британский боксер умер после победы

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Британский боксер Скотт Вестгарт скончался вскоре после победы, трагедия произошла в городе Донкастере, пишет The Telegraph.

По данным издания, 31-летний спортсмен успел дать интервью, в котором рассказал, что боксирует ради развлечения.

"Мне не очень важно, кто будет следующий. Я занимаюсь боксом, потому что мне это нравится, это единственная причина. Мне нравится ходить в зал с парнями и тренироваться независимо от того, что будет: победа, поражение или ничья", — сказал он.

При этом интернет-пользователи обратили внимание в социальных сетях, что Вестгарту было больно во время интервью.

Just heard it’s Scott Westgarth who won his fight but I thought he looked odd in the interview, you can see in the pic he got pain in his head. Really hope he’s going to be okay 🤞🏼#StayStrongScott #Boxing #BiggestFightOfHisLife pic.twitter.com/YA8lWWbR0z — Dom Taylor (@DomPiero9) 24 февраля 2018 г.

​Позже ему стало плохо в раздевалке, его доставили в больницу, где он позднее умер. О причинах смерти не сообщается.

Соперник Вестгарта в тот роковой вечер принес соболезнования его близким в Twitter. "Абсолютно потрясен и не знаю, что сказать. Я продолжу молиться за семью Скотта и его близких, покойся с миром, мой друг", — написал он.

В 2017 года сальвадорский боксер Франсиско Руис умер из-за травмы головы, полученной в результате падения после нокаута во время поединка.