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    Британский боксер умер после победы

    (обновлено: )192
    Спортсмен Скотт Вестгарт успел дать интервью, в котором рассказал, что боксирует ради развлечения. Позже ему стало плохо в раздевалке, его доставили в больницу, где он позднее умер.
    Британский боксер Скотт Вестгарт
    facebook.com/scott.westgarth

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Британский боксер Скотт Вестгарт скончался вскоре после победы, трагедия произошла в городе Донкастере, пишет The Telegraph.

    По данным издания, 31-летний спортсмен успел дать интервью, в котором рассказал, что боксирует ради развлечения.

    "Мне не очень важно, кто будет следующий. Я занимаюсь боксом, потому что мне это нравится, это единственная причина. Мне нравится ходить в зал с парнями и тренироваться независимо от того, что будет: победа, поражение или ничья", — сказал он.

    При этом интернет-пользователи обратили внимание в социальных сетях, что Вестгарту было больно во время интервью.

    ​Позже ему стало плохо в раздевалке, его доставили в больницу, где он позднее умер. О причинах смерти не сообщается. 

    Соперник Вестгарта в тот роковой вечер принес соболезнования его близким в Twitter. "Абсолютно потрясен и не знаю, что сказать. Я продолжу молиться за семью Скотта и его близких, покойся с миром, мой друг", — написал он.

    В 2017 года сальвадорский боксер Франсиско Руис умер из-за травмы головы, полученной в результате падения после нокаута во время поединка.

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