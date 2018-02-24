Швейцарский сноубордист взял золото в гигантском слаломе

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Швейцарский сноубордист Невин Гальмарини завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Гальмарини, серебряный призер Олимпиады в Сочи, в главном финале победил представителя Южной Кореи Ли Санхо, выиграв у него 0,43 секунды.

Бронзу выиграл словенец Жан Кошир, который в малом финале на 1,49 секунды опередил француза Сильвена Дюфура.

Напомним, что олимпийская сборная Украины занимает 19-е место в командном зачете. Единственную, зато золотую медаль украинской команде принес Александр Абраменко, победивший в лыжной акробатике.