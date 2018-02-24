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    Швейцарский сноубордист взял золото в гигантском слаломе

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    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины (85)

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    Отмечается, что Невин Гальмарини стал призером гонки, второе место досталось представителю Южной Кореи Ли Санхо, бронзу выиграл словенец Жан Кошир.
    Призеры параллельного гигантского слалома на соревнованиях по сноуборду среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (слева направо): Ли Санхо (Республика Корея) - серебряная медаль, Невин Гальмарини (Швейцария) - золотая медаль, Жан Кошир (Словения) - бронзовая медаль.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Швейцарский сноубордист Невин Гальмарини завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Гальмарини, серебряный призер Олимпиады в Сочи, в главном финале победил представителя Южной Кореи Ли Санхо, выиграв у него 0,43 секунды.

    Бронзу выиграл словенец Жан Кошир, который в малом финале на 1,49 секунды опередил француза Сильвена Дюфура.

    Напомним, что олимпийская сборная Украины занимает 19-е место в командном зачете. Единственную, зато золотую медаль украинской команде принес Александр Абраменко, победивший в лыжной акробатике.

     

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