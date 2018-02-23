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    Выяснилось, почему и на сколько отстранили капитана "Шахтера"

    (обновлено: )44901
    Национальный антидопинговый центр пришел к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в нарушении. В результате НАДЦ принял решение применить к хорватскому футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения.
    Капитан Шахтера Дарио Срна
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Национальный антидопинговый центр Украины отстранил капитана ФК "Шахтер" Дарио Срну до 22 августа из-за применения запрещенных препаратов, сообщается на сайте центра.

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    Как выяснилось, по результатам тестирования 22 марта 2017 года в пробе футболиста были выявлены "нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля". Дополнительные анализы показали наличие в допинг-пробе Срны "экзогенных производных дегидроэпиандростерона", которые включены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на 2017 год.

    "После сообщения о неблагоприятном результате анализа и обвинения в нарушении антидопинговых правил 18 сентября 2017, господин Срна добровольно принял временное отстранение с 22 сентября 2017 года. Господин Срна признал, что неумышленно нарушил антидопинговые правила", — утверждают в НАДЦ.

    Ведомство пришло к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении. В результате НАДЦ принял решение применить к хорватскому футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения. Этот срок отсчитывается с даты взятия пробы у футболиста 22 марта 2017 года.

    "Таким образом, спортсмен будет запущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года", — подчеркивается в сообщении.

    Как сообщалось ранее, один из шорт-трекистов олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане.

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