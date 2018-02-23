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    Результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы

    (обновлено: )96
    По результатам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, сыгранных накануне, определились все участники следующего этапа турнира, среди которых и киевское "Динамо".
    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 23 февраля, были сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которых определились участники следующего этапа турнира. 

    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду

    Результат матчей, сыгранных 22 февраля:

    "Локомотив" (Россия) — "Ницца" (Франция) 1:0 (первый матч — 3:2);

    "Атлетико" (Испания) — "Копенгаген" (Дания) 1:0 (первый матч — 4:1);

    "Динамо" (Украина) — АЕК (Греция) 0:0 (первый матч — 1:1);

    "Зенит" (Россия) — "Селтик" (Шотландия) 3:0 (первый матч — 0:1);

    "Лейпциг" (Германия) — "Наполи" (Италия) 0:2 (первый матч — 3:1);

    "Вильярреал" (Испания) — "Лион" (Франция) 0:1 (первый матч — 1:3);

    "Виктория" Пльзень (Чехия) — "Партизан" (Сербия) 2:0 (первый матч — 1:1);

    "Лацио" (Италия) — "Стяуа" (Румыния) 5:1 (первый матч — 0:1);

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    "Спортинг" Лиссабон (Португалия) — "Астана" (Казахстан) 3:3 (первый матч — 3:1);

    "Аталанта" (Италия) — "Боруссия" Дортмунд (Германия) 1:1 (первый матч — 2:3);

    "Атлетик" Бильбао (Испания) — "Спартак" (Россия) 1:2 (первый матч — 4:1);

    "Зальцбург" (Австрия) — "Реал Сосьедад" (Испания) 2:1 (первый матч — 3:1);

    "Милан" (Италия) — "Лудогорец" (Болгария) 1:0 (первый матч — 3:0);

    "Арсенал" (Англия) — "Эстерсунд" (Швеция) 1:2 (первый матч — 3:0);

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    "Брага" (Португалия) — "Марсель" (Франция) 1:0 (первый матч — 0:3);

    ЦСКА (Россия) — "Црвена Звезда" (Сербия) 1:0 (первый матч — 0:0).

    Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, в 14.00 по киевскому времени в Ньоне.

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