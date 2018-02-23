Результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 23 февраля, были сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которых определились участники следующего этапа турнира.

Результат матчей, сыгранных 22 февраля:

"Локомотив" (Россия) — "Ницца" (Франция) 1:0 (первый матч — 3:2);

"Атлетико" (Испания) — "Копенгаген" (Дания) 1:0 (первый матч — 4:1);

"Динамо" (Украина) — АЕК (Греция) 0:0 (первый матч — 1:1);

"Зенит" (Россия) — "Селтик" (Шотландия) 3:0 (первый матч — 0:1);

"Лейпциг" (Германия) — "Наполи" (Италия) 0:2 (первый матч — 3:1);

"Вильярреал" (Испания) — "Лион" (Франция) 0:1 (первый матч — 1:3);

"Виктория" Пльзень (Чехия) — "Партизан" (Сербия) 2:0 (первый матч — 1:1);

"Лацио" (Италия) — "Стяуа" (Румыния) 5:1 (первый матч — 0:1);

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"Спортинг" Лиссабон (Португалия) — "Астана" (Казахстан) 3:3 (первый матч — 3:1);

"Аталанта" (Италия) — "Боруссия" Дортмунд (Германия) 1:1 (первый матч — 2:3);

"Атлетик" Бильбао (Испания) — "Спартак" (Россия) 1:2 (первый матч — 4:1);

"Зальцбург" (Австрия) — "Реал Сосьедад" (Испания) 2:1 (первый матч — 3:1);

"Милан" (Италия) — "Лудогорец" (Болгария) 1:0 (первый матч — 3:0);

"Арсенал" (Англия) — "Эстерсунд" (Швеция) 1:2 (первый матч — 3:0);

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"Брага" (Португалия) — "Марсель" (Франция) 1:0 (первый матч — 0:3);

ЦСКА (Россия) — "Црвена Звезда" (Сербия) 1:0 (первый матч — 0:0).

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, в 14.00 по киевскому времени в Ньоне.