CAS отклонил апелляцию "Динамо" на техническое поражение от "Мариуполя"

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию киевского "Динамо" на решение Федерации футбола Украины (ФФУ) засчитать киевлянам техническое поражение за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполе, сообщает пресс-служба ФФУ.

"CAS оставил в силе решение ФФУ и отклонил апелляцию "Динамо". Все детали вердикта Спортивного арбитражного суда станут известны позже — после того, как мы получим мотивировочную часть", — заявил генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

Смотрите также: В сети появилось видео нападения украинцев на россиян в Афинах

Матч "Мариуполь" — "Динамо" должен был состояться 27 августа прошлого года, но киевский клуб отказался ехать в Мариуполь по соображениям безопасности. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ засчитал киевлянам техническое поражение за отказ приехать на матч. Позже "Динамо" обратилось в CAS с апелляцией на данное решение ФФУ.

В турнирной таблице чемпионата Украины "динамовцы" идут вторыми, отставая от лидирующего "Шахтера" (Донецк) на три очка. ФК "Мариуполь" занимает шестую строчку с 26 очками.