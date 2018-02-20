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    CAS отклонил апелляцию "Динамо" на техническое поражение от "Мариуполя"

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    CAS оставил в силе решение ФФУ и отклонил апелляцию "Динамо". Также отмечается, что все детали вердикта Спортивного арбитражного суда станут известны позже.
    Болельщики ФК Динамо. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию киевского "Динамо" на решение Федерации футбола Украины (ФФУ) засчитать киевлянам техническое поражение за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполе, сообщает пресс-служба ФФУ.

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    Как "Динамо" деклассировало "Мариуполь" в отместку за скандал. Обзор матча

    "CAS оставил в силе решение ФФУ и отклонил апелляцию "Динамо". Все детали вердикта Спортивного арбитражного суда станут известны позже — после того, как мы получим мотивировочную часть", — заявил генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

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    Матч "Мариуполь" — "Динамо" должен был состояться 27 августа прошлого года, но киевский клуб отказался ехать в Мариуполь по соображениям безопасности. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ засчитал киевлянам техническое поражение за отказ приехать на матч. Позже "Динамо" обратилось в CAS с апелляцией на данное решение ФФУ.

    В турнирной таблице чемпионата Украины "динамовцы" идут вторыми, отставая от лидирующего "Шахтера" (Донецк) на три очка. ФК "Мариуполь" занимает шестую строчку с 26 очками. 

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