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    Скандал на ОИ. Комментатора обвинили в расизме из-за фразы о китайцах

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (54)

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    Комментируя соревнования по лыжной акробатике, австралийская комментатор и бывшая участница Олимпийских игр Джеки Купер произнесла фразу, которая многим показалась расистской.
    Спортсмены сборной Китая на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев - РИА Новости Украина. Австралийскую комментатора и бывшую участницу Олимпийских игр Джеки Купер раскритиковали за то, что она назвала всех китайцев одинаковыми.

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    facebook.com/olympicua
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    Комментируя соревнования по лыжной акробатике на Седьмом канале, Купер описала стиль китайского спортсмена. "Хороший прыжок, двойное скручивание, двойной кувырок. Не слишком сложно, все сделано очень хорошо, хороший контроль", - отметила она.

    После этого она произнесла фразу, которая многим показалась расистской: "Очень по-китайски. Они все выглядят одинаково. Трудно сказать, кто есть кто". Из ее комментария не совсем понятно, говорит ли она о технике или о самом спортсмене.

    "Джеки Купер, я люблю тебя, но говорить, что китайские лыжники "выглядят одинаково" - это в некотором роде расизм", - пишет в Twitter Лен Уэбстер. Судя по всему, позже она удалила этот твит.

    "Сначала мне показалось, что я ослышался, но нет. В этом полно расизма. Отвратительно", - писал Лан Чан в ответе к этому твиту.

    Некоторые обратили внимание, что Купер говорит про технику и ничего расистского в ее комментариях нет.

    "Они правда все выглядят одинаково - в том, что касается техники. Тот же старт, те же движения рук, отрыв, приземления", - пишет Дэйв Кларк Сноу.

    Сама Купер позже пояснила, что действительно говорила о совершенном китайским спортсменом прыжке, а не о нем самом.

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