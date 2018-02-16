наверх
16.02.201812:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинец поборется за олимпийские медали в Пхенчхане

    (обновлено: )205
    Украинец Владислав Гераскевич получил шанс на высокий результат на Олимпийских играх в Пхенчхане. Несмотря на дебют Украины в скелетоне, наш атлет вышел в финал соревнований.
    В Южной Корее представили дизайн медалей для зимней Олимпиады
    facebook.com/PyeongChang2018

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. На Олимпиаде в Пхенчхане в пятницу разыграют семь комплектов наград.

    Ранее сообщалось, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич пробился в финал соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане. Эта дисциплина сред тех, в которых будут разыграны медали:

    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS Lucy Nicholson
    "Золотое" выступление фигуристки из Украины на Олимпиаде

    Скелетон. Мужчины.

    Горнолыжный спорт. Мужчины.

    Супергигант. Женщины, Слалом.

    Сноубординг. Женщины. Кросс.

    Лыжные гонки. Мужчины. 15 км, свободный стиль, раздельный старт.

    Фристайл. Женщины. Акробатика.

    Конькобежный спорт. Женщины. 5000 метров.

    Квалификационные соревнования пройдут в прыжках на лыжах с трамплина (К-120), скелетоне (женщины), фигурном катании (мужчины, короткая программа), керлингу (женщины).

    В мужском хоккейном турнире состоятся матчи США — Словакия, "ОАР" — Словения, Финляндия — Норвегия, Швеция — Германия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Украинский скелетонист Владислав Гераскевич
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?