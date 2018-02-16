Украинец поборется за олимпийские медали в Пхенчхане

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. На Олимпиаде в Пхенчхане в пятницу разыграют семь комплектов наград.

Ранее сообщалось, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич пробился в финал соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане. Эта дисциплина сред тех, в которых будут разыграны медали:

Скелетон. Мужчины.

Горнолыжный спорт. Мужчины.

Супергигант. Женщины, Слалом.

Сноубординг. Женщины. Кросс.

Лыжные гонки. Мужчины. 15 км, свободный стиль, раздельный старт.

Фристайл. Женщины. Акробатика.

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 метров.

Квалификационные соревнования пройдут в прыжках на лыжах с трамплина (К-120), скелетоне (женщины), фигурном катании (мужчины, короткая программа), керлингу (женщины).

В мужском хоккейном турнире состоятся матчи США — Словакия, "ОАР" — Словения, Финляндия — Норвегия, Швеция — Германия.