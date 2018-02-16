Украинский скелетонист вышел в финал соревнований на Олимпиаде

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич пробился в финал соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает НОК Украины.

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"Украина, ты этот день запомнишь навсегда. Первый в истории нашей страны скелетонист, который выступает под сине-желтым флагом на Олимпийских играх, — в финале! 19-летний Владислав Гераскевич в ТОП-20 лучших скелетонист мира! Гордимся и болеем!" — говорится в сообщении НОК, опубликованном в ночь на пятницу на странице в Facebook.

Украинский спортсмен показал в финале седьмой результат и в итоге занял 12-ое место.

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Напомним, Украина пока остается без медалей на ОИ-2018.