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    Украинский скелетонист вышел в финал соревнований на Олимпиаде

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (52)

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    Представитель Украины - 19-летний Владислав Гераскевич - попал в Топ-20 лучших скелетонистов мира. Украина впервые участвует в соревнованиях по скелетону на Олимпийских играх.
    Украинский скелетонист Владислав Гераскевич
    НОК Украины

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич пробился в финал соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает НОК Украины. 

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    "Украина, ты этот день запомнишь навсегда. Первый в истории нашей страны скелетонист, который выступает под сине-желтым флагом на Олимпийских играх, — в финале! 19-летний Владислав Гераскевич в ТОП-20 лучших скелетонист мира! Гордимся и болеем!" — говорится в сообщении НОК, опубликованном в ночь на пятницу на странице в Facebook

    Украинский спортсмен показал в финале седьмой результат и в итоге занял 12-ое место. 

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    Напомним, Украина пока остается без медалей на ОИ-2018. 

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