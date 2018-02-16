Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 15 февраля, состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы, в одном из которых киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью против греческого АЕКа.

Результаты матчей, сыгранных в четверг:

АЕК — "Динамо" — 1:1, (Айдаревич, 80 — Цыганков, 19), "Боруссия" Д — "Аталанта" — 3:2 (Шюррле, 30, Батшуайи, 65, 90 — Иличич, 51, 56),

"Ницца" — "Локомотив" — 2:3 (Балотелли, 4, 28 (с пенальти) — Фернандеш, 45 (с пенальти), 69, 77), "Копенгаген" — "Атлетико" — 1:4 (Фишер, 15 — Сауль Ньигес, 21, Гамейро, 37, Гризманн, 71, Витоло, 77), "Спартак" — "Атлетик" — 1:3 (Адриано, 61 — Адурис, 22, 39, Рико, 45), "Селтик" — "Зенит" — 1:0 (Макгрегор, 79), "Наполи" — "Лейпциг" — 1:3 (Унас, 52 — Вернер, 61, 93, Брума, 74), "Лион" — "Вильярреал" — 3:1 (Ндомбеле, 46, Фекир, 50, Депай, 82 — Форнальс, 63), "Реал Сосьедад" — "Зальцбург" — 2:2 (Ойарсабаль, 27 (автогол), Янузай, 80 — Одриосола, 57, Минамино, 94), "Партизан" — "Виктория" — 1:1 (Тавамба, 58 — Ржезник, 81), "Стяуа" — "Лацио" — 1:0 (Ньоэре, 28), "Лудогорец" — "Милан" — 0:3 (Кутроне, 45, Родригес, 63 (с пенальти), Борини, 92), "Астана" — "Спортинг" — 1:3 (Томасов, 7 — Бруну Фернандеш, 48 (с пенальти), Мартиньш, 50, Думбия, 55), "Эстерсунд" — "Арсенал" — 0:3 (Монреаль, 13, Папаяннопулос, 24 (автогол), Озил, 58), "Марсель" — "Брага" — 3:0 (Жермен, 4, 69, Товен, 74).

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Во вторник, 13 февраля, состоялся матч "Црвена Звезда" (Белград) — ЦСКА (Москва), который завершился нулевой ничьей. Ответная игра пройдет в российской столице 21 февраля. Все остальные ответные матчи 1/16 финала ЛЕ состоятся 22 февраля.

Напомним, во вторник и среду были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.