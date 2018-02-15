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    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду

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    В среду в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись два матча, в которых мадридский "Реал" дома не без проблем обыграл ПСЖ, а "Ливерпуль" на выезде деклассировал "Порту".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В среду, 14 февраля, состоялись очередные два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых  мадридский "Реал" принимал ПСЖ, а "Ливерпуль" гостил у "Порту".

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    Парижанам удалось первыми выйти вперед после стремительной атаки с добиванием от Рабьо (33), но еще до перерыва Кроос заработал пенальти, который на 45-ой минуте реализовал Роналду, забив свой сотый гол в Лиге чемпионов за "Реал".

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    Во втором тайме команды поочередно владели преимуществом, но в итоге сработали замены мадридцев. Асенсио дважды совершал прострелы с левого фланга. Сначала Роналду оформил дубль (83), а через три минуты  Марсело поставил точку — 3:1.

    Иным по накалу страстей выдался матч в Португалии, где английский "Ливерпуль" фактически гарантировал себе выход в следующий тур соревнований, разгромив "Порту" со счетом 5:0. Три мяча забил Садьо Мане (25, 53, 85-я минуты), по разу отличились Мохамед Салах (29-я) и Роберто Фирмино (69-я).

    Ответные матчи команды проведут 6 марта.

    Во вторник, 13 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. С результатами этих поединков можно ознакомиться здесь

    Напомним, единственный представитель Украины в Лиге чемпионов — донецкий "Шахтер" — проведет свой первый матч в рамках 1/8 финала 21 февраля. "Горняки" в Харькове дадут бой итальянской "Роме". 

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